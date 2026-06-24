SHOT: "корвалольные коктейли", популярные у школьников, ведут к реанимации SHOT: школьники в РФ стали массово употреблять "корвалольные коктейли"

Москва24 июн Вести.Российские школьники в погоне за "необычными ощущениями" начали употреблять коктейли с добавлением корвалола и других препаратов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Школьники смешивают успокоительное с соком, газировкой, энергетиками и даже с препаратом от укачивания и тошноты - драминой. Опасные эксперименты с лекарством могут обернуться потерей сознания, угнетением дыхания, нарушениям работы сердца, токсическим поражением печени и развитием зависимости.

Сами пользователи в интернете рассказывают о многочасовой рвоте, сильном головокружении, учащенном сердцебиении, спутанности сознания и проблемах с дыханием после таких "коктейлей" сказано в сообщении

Корвалол содержит фенобарбитал — психотропное вещество, угнетающее центральную нервную систему. Он противопоказан для детей и подростков, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко. А при этом в сочетании с энергетиками, алкоголем или другими лекарствами нагрузка на организм резко возрастает. В конечном итоге, подростки могут оказаться в реанимации.