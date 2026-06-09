SHOT: в ХМАО школьница попала в больницу из-за передозировки антидепрессантом

Выпускница из-за выпитых перед ЕГЭ антидепрессантов попала в больницу в ХМАО SHOT: в ХМАО школьница попала в больницу из-за передозировки антидепрессантом

Москва9 июн Вести.В ХМАО 16-летняя школьница перед ЕГЭ попала в больницу, приняв слишком большую дозу антидепрессанта, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, выпускница испытывала перед экзаменами тревогу и обратилась к психиатру, который прописал ей антидепрессанты.

Школьнице этого показалось мало, и она смешала выписанный препарат с еще одним – предназначенным для лечения болезни Паркинсона пишет издание

Кроме того, девочка сильно превысила дозировку. У нее начались галлюцинации, в результате чего следующие четыре дня она провела в психиатрической лечебнице, говорится в публикации.