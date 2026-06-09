Москва9 июнВести.В ХМАО 16-летняя школьница перед ЕГЭ попала в больницу, приняв слишком большую дозу антидепрессанта, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, выпускница испытывала перед экзаменами тревогу и обратилась к психиатру, который прописал ей антидепрессанты.
Школьнице этого показалось мало, и она смешала выписанный препарат с еще одним – предназначенным для лечения болезни Паркинсонапишет издание
Кроме того, девочка сильно превысила дозировку. У нее начались галлюцинации, в результате чего следующие четыре дня она провела в психиатрической лечебнице, говорится в публикации.