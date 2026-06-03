В Рособрнадзоре опровергли информацию об инсульте школьницы на ЕГЭ в Самаре

В Рособрнадзоре прокомментировали сведения об инсульте школьницы на ЕГЭ в Самаре В Рособрнадзоре опровергли информацию об инсульте школьницы на ЕГЭ в Самаре

Москва3 июн Вести.В Рособрнадзоре опровергли информацию о том, что у самарской школьницы произошел инсульт во время сдачи Единого государственного экзамена. Как рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев в беседе с ТАСС, у девочки была аллергическая реакция.

По поводу случая с инсультом. Инсульта не было. Изначально его не было… На самом деле девочке стало плохо. Ее отвезли на скорой. У нее была аллергическая реакция. На что-то, я не знаю, на что приводит агентство слова Музева

О том, что выпускницу забрали медики сразу после сдачи ЕГЭ, сообщалось 2 июня, во вторник. В больнице девушку обследовали.