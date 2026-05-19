В Минздраве объяснили появление очереди у психбольницы на Сахалине Огромная очередь образовалась у психиатрической больницы Южно-Сахалинска

Москва19 мая Вести.Гигантскую очередь заметили утром 19 мая в Южно-Сахалинске у психиатрической больницы. Как уточнили в министерстве здравоохранения Сахалинской области, ее организовали выпускники школ. Подросткам было необходимо оформить справки для поступления в вуз.

В связи с одномоментным посещением образовалась очередность приводит канал АСТВ.ру комментарий регионального Минздрава

По словам пресс-службы ведомства, жителей просили обратиться за справками в течение года, но выпускники решили прийти за документами в последнюю минуту.

Наплыв желающих образуется в утренние часы и спадает после 11 часов, подчеркнули в ведомстве.