Случаи заболевания кишечной инфекцией выявлены в двух детсадах Южно-Сахалинска

В двух детсадах Южно-Сахалинска отмечены случаи кишечной инфекции Случаи заболевания кишечной инфекцией выявлены в двух детсадах Южно-Сахалинска

Москва16 апр Вести.В двух детских садах села Дальнее Южно-Сахалинска зафиксированы случаи заболевания кишечной инфекцией, сообщила в мессенджере MAX пресс-служба мэрии города со ссылкой на департамент образования.

… уже известно, что по результатам лабораторного исследования смывов в обоих садах № 56 и 57 – инфекция не выявлена отметили в пресс-службе

Роспотребнадзор выдал обоим учреждениям предписания о проведении санитарных мероприятий. Детские сады выполняют их и работают штатно.

Родителей попросили не приводить детей в образовательное учреждение при любых признаках недомогания, особенно если они проявляются после выходных.