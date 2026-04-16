Москва16 апрВести.В двух детских садах села Дальнее Южно-Сахалинска зафиксированы случаи заболевания кишечной инфекцией, сообщила в мессенджере MAX пресс-служба мэрии города со ссылкой на департамент образования.
… уже известно, что по результатам лабораторного исследования смывов в обоих садах № 56 и 57 – инфекция не выявленаотметили в пресс-службе
Роспотребнадзор выдал обоим учреждениям предписания о проведении санитарных мероприятий. Детские сады выполняют их и работают штатно.
Родителей попросили не приводить детей в образовательное учреждение при любых признаках недомогания, особенно если они проявляются после выходных.