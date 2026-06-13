В МВД объяснили, что мошенники играют на патриотизме детей и подростков

"Синдром пионера": в МВД объяснили, почему мошенникам удается обманывать детей В МВД объяснили, что мошенники играют на патриотизме детей и подростков

Москва13 июн Вести.Сотрудники МВД России стали использовать в своей работе такое понятие, как "синдром пионера", рассказал ТАСС начальник пресс-службы столичного главка ведомства Владимир Васенин.

Он пояснил, что полицейские в ходе работы с ребенком, совершившим преступление, зачастую понимают, что он воспитан в нормальной семье и настроен патриотически. Поэтому, когда звонит мошенник и дает задание от имени якобы органов безопасности или полиции, у ребенка срабатывает рефлекс: он готов помогать государству.

И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия пояснил Васенин

Он указал, что в данном случае важно внимание родителей, близких родственников или любых авторитетных для ребенка людей: учителя, воспитателя, тренера.

В этой связи, сообщил глава пресс-службы, столичная полиция в текущем году поставила себе задачу предупредить максимальное количество детей и подростков о том, что, совершая преступление, он получает большой срок наказания и тем самым ломает себе жизнь.