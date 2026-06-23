Екатеринбургскую школьницу, готовившую теракт, отправили на лечение Суд отправил школьницу из Екатеринбурга, готовившую теракт, в психбольницу

Москва23 июн Вести.В Екатеринбурге вынесли приговор 16-летней школьнице, которая планировала террористический акт в одном из учебных заведений. Силовики задержали ее до того, как она успела осуществить задуманное. Об этом сообщил портал E1.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

По данным следствия, в 2025 году девушка решила изготовить взрывчатку. Ее задержали, когда она отправилась забирать ингредиенты.

Уголовное дело возбудили по двум статьям. В апреле текущего года оно поступило в суд. Судья Чкаловского районного суда принял решение отправить обвиняемую в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Чкаловский районный суд отправил обвиняемую на принудительное лечение говорится в публикации

Адвокаты пытались оспорить приговор, но вышестоящая инстанция оставила его в силе.