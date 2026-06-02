Москва2 июнВести.Прокуратура города Полевского организовала проверку после информации о нанесении 13-летней девочкой ножевого ранения 12-летней школьнице. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел вечером 30 мая около дома №98 на улице Розы Люксембург. Пострадавшая находилась с подругами, когда к ним подошли две незнакомые сверстницы. Между подростками возник конфликт, тогда одна из незнакомок ударила пострадавшую ножом. Сообщалось, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Прокуратура г. Полевского организовала проверку … о нанесении ранения 12-летней школьнице… [Выясняются] обстоятельства произошедшего… Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетнихговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
У пострадавшей была диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки, затрагивающая левое легкое. Ребенка прооперировали, сейчас она находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
Нападавшей оказалась 13-летняя девочка, которая носила с собой перочинный нож для самообороны. Подростка поставили на профилактический учет в ПДН.
Расследование уголовного дела также находится на контроле прокуратуры.