На Урале 13-летняя девочка ударила сверстницу ножом в спину, возбуждено дело

Москва2 июн Вести.В городе Полевской Свердловской области 13-летняя девочка во время ссоры ударила 12-летнюю школьницу ножом в спину, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщило ОМВД России "Полевской".

Инцидент произошел вечером 30 мая. По словам пострадавшей, она вместе с подругами находилась около дома №98 на улице Р. Люксембург, когда к ним подошли две незнакомые сверстницы.

В ходе общения произошел конфликт, и незнакомая девочка нанесла … [ребенку] удар ножом в спину. По данному факту … было возбуждено уголовное дело по … ч.3 ст. 30 "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней. — Ред.) – говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во "Вконтакте"

В результате следственных действий полицейские установили личность нападавшей — ей оказалась 13-летняя девочка. Отмечается, что перочинный нож она носила с собой для самообороны.

В настоящее время подросток поставлен на профилактический учет в ПДН.

У пострадавшей была диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки, затрагивающая левое легкое. Ребенка прооперировали, сейчас она находится в больнице в удовлетворительном состоянии.