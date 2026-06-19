В Ингушетии 18-летнего юношу осудили на 8 лет за подготовку теракта в Сунже

В Ингушетии 18-летнего местного жителя отправили в колонию по делу о терроризме В Ингушетии 18-летнего юношу осудили на 8 лет за подготовку теракта в Сунже

Москва19 июн Вести.Суд в Ингушетии вынес приговор в отношении 18-летнего местного жителя, признав его виновным в подготовке к теракту, незаконном хранении оружия, участии в вооруженном формировании и других особо тяжких преступлениях. Как сообщает СУ СК России по республике, фигуранта приговорили к 8 годам лишения свободы.

В Республике Ингушетия вынесен приговор местному жителю за подготовку к совершению террористического акта, незаконное хранение автоматического огнестрельного оружия, а также ряд преступлений террористического характера… Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 30 тысяч рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно выводам следствия, в августе 2024 года трое жителей региона, одному из которых на тот момент не было 18 лет, вступили в ряды экстремистской организации и планировали устроить теракт на территории Сунжи и совершить нападение на силовиков. Для этого они приобрели и спрятали в тайнике автоматы и взрывчатку. Довести до конца задуманное фигуранты не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.

Отмечается, что материалы дела в отношении двух других участников преступной группы выделены в отдельное производство, при этом одного отправили на принудительное лечение.