Суд приговорил исламиста к 16 годам за подготовку поджога храма в Ингушетии

Исламист получил 16 лет за подготовку поджога храма в Ингушетии Суд приговорил исламиста к 16 годам за подготовку поджога храма в Ингушетии

Москва30 июн Вести.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Ингушетии Саламхану Горбакову по делу о попытке теракта в православном храме в Сунже, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации, незаконном вооруженном формировании, приготовлении к теракту, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 550 000 р. сказано в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, летом 2024 года Горбаков и двое его знакомых присягнули на верность лидеру международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в РФ). Они получили от участника террористической организации координаты тайника с оружием и взрывными устройствами.

Также Горбаков и другие исламисты решили совершить теракт – поджог здания православного прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной Церкви в городе Сунже.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.