Москва30 июнВести.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Ингушетии Саламхану Горбакову по делу о попытке теракта в православном храме в Сунже, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации, незаконном вооруженном формировании, приготовлении к теракту, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 550 000 р.сказано в сообщении
Согласно материалам уголовного дела, летом 2024 года Горбаков и двое его знакомых присягнули на верность лидеру международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в РФ). Они получили от участника террористической организации координаты тайника с оружием и взрывными устройствами.
Также Горбаков и другие исламисты решили совершить теракт – поджог здания православного прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной Церкви в городе Сунже.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.