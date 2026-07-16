Россиянина Боташева осудили на 18 лет колонии за терроризм в Сирии в составе ИГ

Суд приговорил россиянина Боташева к 18 годам колонии за терроризм в Алеппо Россиянина Боташева осудили на 18 лет колонии за терроризм в Сирии в составе ИГ

Москва16 июл Вести.Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Руслана Боташева за участие в боевых действиях в сирийском Алеппо в составе "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что мужчина вступил в организацию в момент нахождения в Стамбуле с октября по ноябрь 2014 года. После прохождения обучения он прибыл в Сирию, где с января по октябрь 2015-го участвовал в боевых действиях против правительственных вооруженных сил Сирии.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет написано в решении суда

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Однако у фигуранта дела по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 205.3 УК РФ еще есть возможность обжаловать приговор.