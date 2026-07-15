Боевика "Азова" приговорили к 6 годам лишения свободы Суд признал виновным боевика "Азова" в участии в террористическом сообществе

Москва15 июл Вести.Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении боевика украинского полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Алексея Плешивцева. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе, сообщает СКР.

Он проходил фигурантом в уголовном деле по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. Установлено, что с февраля по май 2022 года он принимал участие в боях на территории ДНР.

Приговором суда Плешивцеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима написано в публикации пресс-службы СК

Уточняется, что его вина была подтверждена совокупностью доказательств. В их числе и свидетельские показания, и его личное признание.