Москва15 июлВести.Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении боевика украинского полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Алексея Плешивцева. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе, сообщает СКР.
Он проходил фигурантом в уголовном деле по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. Установлено, что с февраля по май 2022 года он принимал участие в боях на территории ДНР.
Приговором суда Плешивцеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режиманаписано в публикации пресс-службы СК
Уточняется, что его вина была подтверждена совокупностью доказательств. В их числе и свидетельские показания, и его личное признание.