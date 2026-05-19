Военный суд приговорил гражданина Украины к 19 годам за преступления в Донбассе

Москва19 мая Вести.Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 19 годам лишения свободы за участие в вооруженном националистическом формировании и совершении военных преступлений в Донбассе, передает ТАСС со ссылкой на данные УФСБ России по Луганской Народной Республике.

Фигурант – уроженец Хмельницкой области. В ряды боевиков он вступил в 2023 году, прошел обучение и воевал против ВС РФ.

Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в террористическом сообществе) гражданин Украины Александр Тихонов... Приговорен к лишению свободы сроком 19 лет приводит агентство решение инстанции

Отмечается, что первые три года срока фигурант проведет в тюрьме, после его переведут в колонию строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.