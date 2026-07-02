Москва2 июлВести.Южный окружной военный суд вынес приговоры в отношении двоих боевиков украинского полка "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) и назначил обоим наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.
Вынесены приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих запрещенного в РФ националистического полка "Азов" Владимира Лисиченкова и Александра Скуратовского. Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ)… Лисиченкову и Скуратовскому назначены наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что при вынесении приговора суд учел показания свидетелей и признание фигурантов.
Согласно материалам уголовного дела, Лисиченков добровольно вступил в ряды террористов в октябре 2020-го, а Скуратовский – в феврале 2022 года. Оба принимали участие в боевых действиях на территории ДНР до мая 2022-го.