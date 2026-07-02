Два боевика террористического полка "Азов" осуждены на 7,5 лет общего режима

Военный суд вынес приговоры еще двум боевикам украинского "Азова" Два боевика террористического полка "Азов" осуждены на 7,5 лет общего режима

Москва2 июл Вести.Южный окружной военный суд вынес приговоры в отношении двоих боевиков украинского полка "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) и назначил обоим наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

Вынесены приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих запрещенного в РФ националистического полка "Азов" Владимира Лисиченкова и Александра Скуратовского. Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ)… Лисиченкову и Скуратовскому назначены наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что при вынесении приговора суд учел показания свидетелей и признание фигурантов.

Согласно материалам уголовного дела, Лисиченков добровольно вступил в ряды террористов в октябре 2020-го, а Скуратовский – в феврале 2022 года. Оба принимали участие в боевых действиях на территории ДНР до мая 2022-го.