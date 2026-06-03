Суд приговорил супругов из Дагестана к срокам за сбор средств для "Азова"

Супруги из Дагестана осуждены на 17 и 18 лет за сбор средств для "Азова" Суд приговорил супругов из Дагестана к срокам за сбор средств для "Азова"

Москва3 июн Вести.Супружеская пара из Дагестана была приговорена к 17 и 18 годам лишения свободы за сбор средств на покупку БПЛА для "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о Дмитрии и Надежде Валуевых. Для оказания поддержки украинской организации пара создала некоммерческие организации за рубежом.

Подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет исправительной колонии строгого режима Валуеву, и 17 лет исправительной колонии общего режима Валуевой сказано в вердикте суда

Южный окружной военный суд вынес приговор заочно.