Москва3 июнВести.Супружеская пара из Дагестана была приговорена к 17 и 18 годам лишения свободы за сбор средств на покупку БПЛА для "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о Дмитрии и Надежде Валуевых. Для оказания поддержки украинской организации пара создала некоммерческие организации за рубежом.
Подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет исправительной колонии строгого режима Валуеву, и 17 лет исправительной колонии общего режима Валуевойсказано в вердикте суда
Южный окружной военный суд вынес приговор заочно.