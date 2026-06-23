Арестованы две женщины, готовившие теракт против силовиков в Пятигорске

СК: суд арестовал двух женщин, готовивших теракт против силовиков в Пятигорске Арестованы две женщины, готовившие теракт против силовиков в Пятигорске

Москва23 июн Вести.Суд заключил под стражу двух женщин, которых подозревают в подготовке теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске, а также в незаконной перевозке боеприпасов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что 19-летняя девушка и 47-летняя женщина действовали по заданию украинских кураторов и прибыли из Москвы в Пятигорск с целью совершения террористических актов не позднее 18 июня.

По ходатайству следствия судом в отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сказала она

При этом, по словам Петренко, женщины не были знакомы между собой и действовали обособленно, они не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц.

По версии следствия, 20 июня фигурантки забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились самодельные взрывные устройства. 19-летняя девушка была задержана на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств Пятигорска. Женщину задержали в рамках проведения оперативных мероприятий в районе происшествия, когда она собиралась "доставить аналогичное взрывное устройство к месту предполагаемого первого взрыва".

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая и генотипоскопическая.