Москва23 июнВести.ФСБ опубликовала видео задержания двух женщин, которые, по данным ведомства, намеревались совершить двойной теракт в Пятигорске.
У одной из задержанных в рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Также была задержана гражданка России, которая, как утверждают в ФСБ, по указанию украинских кураторов должна была доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы.
Сотрудники ФСБ обезвредили взрывные устройства. Пострадавших среди правоохранителей и гражданских лиц нет.
В ведомстве также заявили, что украинские спецслужбы планировали использовать женщин как смертниц.
Возбуждены уголовные дела о покушении на террористический акт, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывных устройств.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам регионального управления ФСБ за предотвращение теракта.