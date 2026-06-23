ФСБ опубликовала видео задержания по делу о теракте в Пятигорске

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в двойном теракте ФСБ опубликовала видео задержания по делу о теракте в Пятигорске

Москва23 июн Вести.ФСБ опубликовала видео задержания двух женщин, которые, по данным ведомства, намеревались совершить двойной теракт в Пятигорске.

У одной из задержанных в рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Также была задержана гражданка России, которая, как утверждают в ФСБ, по указанию украинских кураторов должна была доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы.

Сотрудники ФСБ обезвредили взрывные устройства. Пострадавших среди правоохранителей и гражданских лиц нет.

В ведомстве также заявили, что украинские спецслужбы планировали использовать женщин как смертниц.

Возбуждены уголовные дела о покушении на террористический акт, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам регионального управления ФСБ за предотвращение теракта.