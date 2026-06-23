Москва23 июнВести.Спецслужбы Украины планировали использовать завербованных для совершения теракта в Пятигорске женщин в качестве террористок-смертниц. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
При этом фигурантки не подозревали о планах Киева и даже не были знакомы между собой. Их задержали с мощными взрывными устройствами, при помощи которых они должны были совершить двойной теракт против правоохранителей.
Женщины ... не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертницсказала представитель ведомства
Петренко сообщила, что фигурантки прибыли из Москвы не позднее 18 июня. Спустя два дня, 20 июня, они забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились СВУ.
Сначала на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города задержали 19-летнюю девушку. В ее рюкзаке обнаружили самодельную бомбу мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. В ходе оперативных мероприятий на месте происшествия была задержана вторая подозреваемая - женщина 1979 года рождения. Она собиралась доставить аналогичное взрывное устройство к месту первого взрыва.
В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемые арестованы.
В отношении фигуранток СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.