Завербованные для теракта в Пятигорске женщины должны были стать смертницами

Женщины, готовившие теракт в Пятигорске, должны были стать смертницами Завербованные для теракта в Пятигорске женщины должны были стать смертницами

Москва23 июн Вести.Спецслужбы Украины планировали использовать завербованных для совершения теракта в Пятигорске женщин в качестве террористок-смертниц. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

При этом фигурантки не подозревали о планах Киева и даже не были знакомы между собой. Их задержали с мощными взрывными устройствами, при помощи которых они должны были совершить двойной теракт против правоохранителей.

Женщины ... не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц сказала представитель ведомства

Петренко сообщила, что фигурантки прибыли из Москвы не позднее 18 июня. Спустя два дня, 20 июня, они забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились СВУ.

Сначала на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города задержали 19-летнюю девушку. В ее рюкзаке обнаружили самодельную бомбу мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. В ходе оперативных мероприятий на месте происшествия была задержана вторая подозреваемая - женщина 1979 года рождения. Она собиралась доставить аналогичное взрывное устройство к месту первого взрыва.

В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемые арестованы.

В отношении фигуранток СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.