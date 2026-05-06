Врач рассказала, чем опаснее всего запивать лекарства

Запив таблетку соком, можно получить токсический удар Врач рассказала, чем опаснее всего запивать лекарства

Москва6 мая Вести.Результатом запивания лекарств чем-либо, кроме воды, может стать госпитализация в реанимацию. Наиболее опасный пример - грейпфрутовый сок, сообщила РИАМО врач Дарья Елисеева.

По ее словам, грейпфрутовый сок содержит фуранокумарины, блокирующие ферменты в кишечнике и печени, которые отвечают за расщепление множества препаратов.

В случае, когда фермент выключен, лекарство не утилизируется, а моментально накапливается в крови.

Запив стандартную дозу соком, вы получаете токсический удар, равный приему горсти таблеток. Это прямой путь к тяжелейшей передозировке, поражению печени и остановке сердца предупредила Елисеева

Врач также рассказала, что сладкая газировка также таит угрозу, но другую. Кислотность и углекислый газ досрочно растворяют защитную оболочку лекарственного средства. Высвобождаясь не в кишечнике, оно агрессивно бьет по слизистой желудка, провоцируя язву.

При этом терапевтический эффект сводится к нулю из-за разрушения препарата желудочным соком отметила доктор

Собеседница уточнила также, что яблочный или апельсиновый соки способны менять pH среды и нарушать работу транспортных белков, делая всасывание непредсказуемым.

Елисеева напомнила, что единственный безопасный растворитель для любой фармакологии — стакан чистой негазированной воды.

Ранее в Минздраве сообщили, какие лекарства не будут продаваться в передвижных аптеках. В этот список попали сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты.