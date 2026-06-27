Москва27 июнВести.При жаре разные типы лекарств могут изменить свои свойства, стать бесполезными или же просто опасными. Об этом напомнил фармацевт Ион Яланжи в комментарии РИА Новости.
По его словам, многие не обращают внимание на пункт в инструкции, где рассказывается о том, как правильно хранить лекарство.
Эксперт указал на то, что особенно внимательно надо относиться к хранению препаратов в ампулах. Ион Яланжи рассказал, что в жару в ампуле может поменяться цвет жидкости или же там может возникнуть осадок, что является признаком серьезной опасности. Дело в том, что из "жидких" лекарств испаряется вода, поэтому повышается концентрация вещества, что приводит к передозировкам.
Говоря о мазях и свечах, врач напомнил, что они могут расплавиться. Таблетки и капсулы, с его слов, чаще всего просто теряют свойства.
Лучше всего хранить препараты в сухом, прохладном месте, где температура не выше 25 градусоврассказал Ион Яланжи
Эксперт посоветовал не оставлять аптечку в автомобиле или сумке при прогулке.
Вместе с тем фармацевт указал на то, что при хранении лекарств в холодильнике тоже нужно соблюдать осторожность, не прислонять их к стенкам. Яланжи добавил, что антибиотики категорически нельзя замораживать.
Фармацевт уточнил, что перед приемом препарата надо внимательно рассмотреть его, чтобы понять, не поменялся ли его вид или запах.
Ранее врач-кардиолог Александр Мясников в комментарии ИС "Вести" назвал ошибки в приеме лекарств при болезнях органов ЖКТ.