Фармацевт раскрыл, какие лекарства становятся опасными в жару Фармацевт Яланжи посоветовал хранить препараты при температуре до 25 градусов

Москва27 июн Вести.При жаре разные типы лекарств могут изменить свои свойства, стать бесполезными или же просто опасными. Об этом напомнил фармацевт Ион Яланжи в комментарии РИА Новости.

По его словам, многие не обращают внимание на пункт в инструкции, где рассказывается о том, как правильно хранить лекарство.

Эксперт указал на то, что особенно внимательно надо относиться к хранению препаратов в ампулах. Ион Яланжи рассказал, что в жару в ампуле может поменяться цвет жидкости или же там может возникнуть осадок, что является признаком серьезной опасности. Дело в том, что из "жидких" лекарств испаряется вода, поэтому повышается концентрация вещества, что приводит к передозировкам.

Говоря о мазях и свечах, врач напомнил, что они могут расплавиться. Таблетки и капсулы, с его слов, чаще всего просто теряют свойства.

Лучше всего хранить препараты в сухом, прохладном месте, где температура не выше 25 градусов рассказал Ион Яланжи

Эксперт посоветовал не оставлять аптечку в автомобиле или сумке при прогулке.

Вместе с тем фармацевт указал на то, что при хранении лекарств в холодильнике тоже нужно соблюдать осторожность, не прислонять их к стенкам. Яланжи добавил, что антибиотики категорически нельзя замораживать.

Фармацевт уточнил, что перед приемом препарата надо внимательно рассмотреть его, чтобы понять, не поменялся ли его вид или запах.

Ранее врач-кардиолог Александр Мясников в комментарии ИС "Вести" назвал ошибки в приеме лекарств при болезнях органов ЖКТ.