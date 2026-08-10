Член ОП Машаров: старые лекарства лучше не выбрасывать в урну

Эксперт Машаров: просроченные лекарства лучше не выбрасывать в урну Член ОП Машаров: старые лекарства лучше не выбрасывать в урну

Москва10 авг Вести.Просроченные лекарства следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной палаты России Евгений Машаров.

Он отметил, что в федеральном законе "Об обращении лекарственных средств" говорится лишь про медучреждения и аптеки, которым предписано передавать медикаменты на утилизацию лицензированным предприятиям.

Собеседник RT добавил, что для граждан нет специальных требований, соответственно, ответственность не предусмотрена.

Машаров подчеркнул при этом, что выбрасывать лекарства в урну вместе с бытовыми отходами или сливать их в канализацию опасно для окружающей среды и человека, так как действующие вещества в препаратах загрязняют почву и воду.

Эксперт отметил, что старые лекарственные средства можно сдать в аптеку или в пункт приема.

Ранее фармацевт Ион Яланжи напомнил, что во время жары разные типы лекарств могут изменить свои свойства, стать бесполезными и даже опасными.