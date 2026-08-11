Москва11 авгВести.Некоторые категории россиян имеют право получать лекарства бесплатно или со скидкой, напомнил RT коммерческий директор "Биннофарм Групп" Игорь Бахметьев.
Льготы распространяются, в частности, на людей с инвалидностью, ветеранов, малоимущих пенсионеров и детей отдельных категорий, а также пациентов с рядом хронических и социально значимых заболеваний. Перечень препаратов зависит от диагноза, категории льготника и региона.
Получить льготные лекарственные препараты бесплатно или со скидкой имеют право федеральные и региональные льготные категории гражданпояснил Бахметьев
Для получения лекарства необходимо обратиться к лечащему врачу за льготным рецептом, после чего предъявить его в участвующей в программе аптеке. Информацию о наличии права на льготу также можно уточнить в поликлинике, страховой компании по ОМС или региональном Минздраве.
Если нужного препарата временно нет, аптека должна оформить рецепт на отсроченное обслуживание и выдать лекарство после его поступления. Срок составляет до 10 рабочих дней, а при назначении врачебной комиссией – до 15.
Отдельно действует федеральная программа для пациентов с 14 высокозатратными заболеваниями. Среди них муковисцидоз, болезнь Гоше, рассеянный склероз и гемофилия.
Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров рассказал, что просроченные лекарства не стоит выбрасывать в урну. Препараты лучше утилизировать отдельно от бытовых отходов.