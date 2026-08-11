Эксперт рассказал, кто в России может получать лекарства бесплатно Эксперт Бахметьев: ряду россиян лекарства положены бесплатно или со скидкой

Москва11 авг Вести.Некоторые категории россиян имеют право получать лекарства бесплатно или со скидкой, напомнил RT коммерческий директор "Биннофарм Групп" Игорь Бахметьев.

Льготы распространяются, в частности, на людей с инвалидностью, ветеранов, малоимущих пенсионеров и детей отдельных категорий, а также пациентов с рядом хронических и социально значимых заболеваний. Перечень препаратов зависит от диагноза, категории льготника и региона.

Получить льготные лекарственные препараты бесплатно или со скидкой имеют право федеральные и региональные льготные категории граждан пояснил Бахметьев

Для получения лекарства необходимо обратиться к лечащему врачу за льготным рецептом, после чего предъявить его в участвующей в программе аптеке. Информацию о наличии права на льготу также можно уточнить в поликлинике, страховой компании по ОМС или региональном Минздраве.

Если нужного препарата временно нет, аптека должна оформить рецепт на отсроченное обслуживание и выдать лекарство после его поступления. Срок составляет до 10 рабочих дней, а при назначении врачебной комиссией – до 15.

Отдельно действует федеральная программа для пациентов с 14 высокозатратными заболеваниями. Среди них муковисцидоз, болезнь Гоше, рассеянный склероз и гемофилия.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров рассказал, что просроченные лекарства не стоит выбрасывать в урну. Препараты лучше утилизировать отдельно от бытовых отходов.