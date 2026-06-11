Москва11 июн Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью ИС "Вести" категорически предостерег жителей России от самолечения биологически активными добавками (БАДами), подчеркнув недопустимость их приема без предварительной консультации с терапевтом.

По его убеждению, поскольку многие россияне используют пищевые добавки и витамины самостоятельно, врач должен прежде всего выяснить, какие именно препараты принимает пациент. Затем должен оценить их соответствие индивидуальным потребностям человека и, исходя из этого, подобрать наиболее эффективный БАД.

Не можешь сопротивляться – возглавь. Пациент все равно будет его [БАД] принимать. Так пусть он принимает его правильно. Иногда БАД может довести до смертельного кровотечения, либо наоборот до тромба. Железо, магний всеми любимый, что-то еще надо принимать тогда, когда это надо принимать. Это должен назначать врач. И это должен быть грамотный врач рассказал Мясников

Под "грамотным врачом" Мясников подразумевает профессионала, получившего высшее медицинское образование, а не человека, который окончил курсы переподготовки. В пример эксперт привел современных нутрициологов.

Кто такие нутрициологи сегодня в нашей стране? Это же не врачи, которые рассчитывают питание больным в реанимации - это сложнейшая медицинская специальность. Нутрициологи сегодня - это бывшие дизайнеры, маркетологи, риелторы. Они быстро по компьютеру прошли курсы три месяца, вот теперь они нутрициологи. И они начинают морочить людям голову. Причем очень сильно заявил Мясников

По его мнению, человек должен видеть то, что он принимает в пищу.

У меня принцип очень простой - ты должен знать и должен видеть, что ты ешь. Конкретно: картошка, мясо, рыба. Колбасу ты уже не видишь, хлеб какой-то уже не видишь, всякие батончики ты не видишь. Полуфабрикаты ты не видишь. Овощи, фрукты, мясо, рыбу, птицу, зерновые, бобовые – вот то, что надо есть резюмировал доктор Мясников

Такого же мнения придерживается главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения г. Москвы, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Скорой и неотложной медицинской помощи Пироговского университета Минздрава России Валерий Вечорко, который настоятельно просил запомнить, что биологически активные добавки (БАДы) не являются лекарством, а служат в качестве добавки к пищевому рациону, поэтому принимать их следует с осторожностью, только после консультации со специалистами.

Ранее сообщалось, что в России заблокированы свыше 13,6 тысячи ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАДы.