Москва22 июл Вести.Биологически активные добавки (БАД) в перспективе потребуют новых стандартов качества, близких к лекарственным препаратам. Такое мнение высказал ИС "Вести" доктор химический наук, доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий.

Сам процесс тестирования добавок станет более вариативным, указал специалист.

Если мы будем в перспективе говорить о "белом списке" Минздрава, то там включается еще параметр эффективности. В соответствии с "белым списком" и рекомендациями Минздрава врач должен получить возможность назначать БАДы совместно с лекарственным препаратом для лечения заболеваний. Я бы предложил проводить клинические исследования БАДа совместно с лекарственным препаратом. Увеличивает он [добавка] его эффективность, понижает, не влияет? Вот это было бы, наверное, более интересно, как мне кажется