Москва31 мая Вести.Необходимо запомнить, что биологически активные добавки (БАДы) не являются лекарством, а служат в качестве добавки к пищевому рациону, поэтому принимать их следует с осторожностью. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения г. Москвы, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Скорой и неотложной медицинской помощи Пироговского университета Минздрава России Валерий Вечорко.

По его мнению, объективная оценка биологически активных добавок к пище опровергает широко распространенное мнение об их полной безопасности. Несистемное потребление БАДов чревато не только отсутствием пользы, но и потенциальным вредом для организма.

Во-первых, мы должны с вами договориться, что БАД – это биологическая активная добавка, а не лекарство, это некая добавка к нашему пищевому рациону. Если у нас есть явная потребность в витаминах, это применение будет безопасным, однако если, к примеру, витамина В в организме более, чем достаточно, и мы будем принимать БАД с витаминами группы B, то можем навредить организму, потому что есть такое понятие, как "свойство аккумулироваться" и в результате можно получить гипервитаминоз. Переизбыток очень сильно влияет на сосуды, печень, почки и другие органы. Поэтому необходимо знать состав БАДов. И если в совокупности с лекарственными препаратами их применять, то тут может быть вообще разная ситуация. Это может быть и усиление эффекта лекарственного препарата, и уменьшение действия лекарственного препарата. Поэтому я бы посоветовал принимать БАДы только после консультации со специалистами пояснил Вечорко

Ранее сообщалось, что в России заблокированы свыше 13,6 тысячи ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАДы.

До этого сообщалось, что в список сильнодействующих веществ, незаконный оборот которых повлечет уголовную ответственность, включены некоторые запрещенные спортивные добавки-"жиросжигатели" и стероиды.