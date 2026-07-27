Москва27 июлВести.Более 25 тысяч интернет-ресурсов с запрещенными в России биологически активными добавками (БАД) было заблокировано на текущий момент. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
К наиболее популярным у населения опасным добавкам специалисты отнесли "Биотин 5000 для волос", "Витамин Б 12 В12 фолиевая кислота" и "Мухоморный микродозинг RedMicro".
По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 25 тыс. подобных площадокговорится в заявлении
Эксперты настоятельно рекомендовали гражданам приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов у продавца.
Ранее Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах.