Роспотребнадзор заблокировал 25 тысяч площадок по торговле нелегальными БАД

В РФ заблокировали более 25 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД Роспотребнадзор заблокировал 25 тысяч площадок по торговле нелегальными БАД

Москва27 июл Вести.Более 25 тысяч интернет-ресурсов с запрещенными в России биологически активными добавками (БАД) было заблокировано на текущий момент. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К наиболее популярным у населения опасным добавкам специалисты отнесли "Биотин 5000 для волос", "Витамин Б 12 В12 фолиевая кислота" и "Мухоморный микродозинг RedMicro".

По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 25 тыс. подобных площадок говорится в заявлении

Эксперты настоятельно рекомендовали гражданам приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов у продавца.

Ранее Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах.