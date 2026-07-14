Роспотребнадзор принял меры из-за незаконной продажи средства для похудения Роспотребнадзор начал изымать из продажи средство для похудения Retatrutide

Москва14 июл Вести.Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной продажи через маркетплейсы и интернет-магазины средства Retatrutide. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Retatrutide позиционируется как препарат для похудения и жиросжигатель. В Роспотребнадзоре пояснили, что продукция не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическое или пищевое средство.

Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными говорится в заявлении

Кроме того, служба направила обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли с требованием принять срочные меры по изъятию продукции из обращения.

В ведомстве подчеркнули, что препараты для инъекций должны проходить обязательную государственную регистрацию как лекарственные средства, а их продажа без этого представляет угрозу для здоровья потребителей.

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал, когда в России стоит ждать пика продаж препаратов для похудения. По словам специалиста, запрос на подобные средства увеличился в два раза и пик их продаж будет достигнуть в ближайшие пять лет.