Ищут легкие пути: эксперт спрогнозировал пик спроса на препараты для похудения Медик Ершов рассказал, когда ждать пика спроса на препараты для похудения

Москва24 июн Вести.Пик продаж препаратов для похудения в России ожидается в ближайшие пять лет, заявил ИС "Вести" доктор медицинских наук Антон Ершов.

Он отметил, что сегодня рынок этих препаратов и запрос на них увеличились в два раза.

И это мы только еще не до конца распробовали данные препараты и данную группу. Пик еще будет в ближайшие пять лет только достигнут… Люди боятся, поэтому сейчас пика у нас и нет объяснил Ершов

По его словам, желающие похудеть не видят опасности в таких средствах, поскольку наблюдают опыт других в перспективе одного-двух лет.

А осложнения просматриваются в перспективе трех-пяти лет. Если человек занимается самолечением, к сожалению… [Из-за приема] без врачебного контроля и не всегда по показаниям может пострадать репродуктивная система, может пострадать сердечно-сосудистая система, могут развиться различные образования, и страдает зрение у нас в том числе перечислил побочные эффекты медик

Среди пациентов встречаются те, кто ищет легкие пути.

Приходят сейчас пациенты, чтоб вы понимали, с запросом: "А что бы мне такое поколоть-попить, чтобы я могла есть дальше вкусняшки?". Если такой запрос у человека остается, то человек ментально не готов к тому, что он откажется в конечном итоге от этих лекарств через год или два. Лекарства нельзя будет дальше принимать, у них есть конечная длительность применения, а человек потом вернется к своим привычкам предупредил Ершов

Эксперт также порекомендовал начать прием препаратов только после посещения эндокринолога.

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