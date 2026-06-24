Москва24 июнВести.Пик продаж препаратов для похудения в России ожидается в ближайшие пять лет, заявил ИС "Вести" доктор медицинских наук Антон Ершов.
Он отметил, что сегодня рынок этих препаратов и запрос на них увеличились в два раза.
И это мы только еще не до конца распробовали данные препараты и данную группу. Пик еще будет в ближайшие пять лет только достигнут… Люди боятся, поэтому сейчас пика у нас и нетобъяснил Ершов
По его словам, желающие похудеть не видят опасности в таких средствах, поскольку наблюдают опыт других в перспективе одного-двух лет.
А осложнения просматриваются в перспективе трех-пяти лет. Если человек занимается самолечением, к сожалению… [Из-за приема] без врачебного контроля и не всегда по показаниям может пострадать репродуктивная система, может пострадать сердечно-сосудистая система, могут развиться различные образования, и страдает зрение у нас в том числеперечислил побочные эффекты медик
Среди пациентов встречаются те, кто ищет легкие пути.
Приходят сейчас пациенты, чтоб вы понимали, с запросом: "А что бы мне такое поколоть-попить, чтобы я могла есть дальше вкусняшки?". Если такой запрос у человека остается, то человек ментально не готов к тому, что он откажется в конечном итоге от этих лекарств через год или два. Лекарства нельзя будет дальше принимать, у них есть конечная длительность применения, а человек потом вернется к своим привычкампредупредил Ершов
Эксперт также порекомендовал начать прием препаратов только после посещения эндокринолога.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал, какие осложнения могут быть при приеме антидиабетических препаратов для похудения, содержащих семаглутид.