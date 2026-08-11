Препараты для похудения, продающиеся на маркетплейсах, проверит Роспотребнадзор Роспотребнадзор проверяет БАДы для похудения с сибутрамином

Москва11 авг Вести.В СМИ появилась информация, что в добавках для похудения (марки Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance, S Figura Slim), продающихся через маркетплейсы, есть сибутрамин —сильнодействующее вещество, которое может вызывать серьезные проблемы с сердцем и нарушения психики. В связи с этим Роспотребнадзор проводит проверку реализации незарегистрированных препаратов для снижения веса, сообщает пресс-служба ведомства.

Вышеуказанные препараты не внесены в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС и их безопасность официально не подтверждена.

Учитывая, что биологически активные добавки (БАДы) могут свободно реализовываться через маркетплейсы и интернет-магазины, Роспотребнадзор призывает граждан проверять наличие свидетельства о государственной регистрации продукции, подтверждающего ее безопасность говорится в сообщении ведомства

Роспотребнадзор просит людей перед покупкой проверять, есть ли у товара свидетельство о госрегистрации. Ведомство также направило соответствующее обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости принятия участниками рынка срочных мер по изъятию продукции из обращения.