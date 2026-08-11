"Известия": наркотик нашли в БАДах, продающихся на интернет-площадках в России

"Известия": сибутрамин нашли в БАДах, продающихся на интернет-площадках в РФ "Известия": наркотик нашли в БАДах, продающихся на интернет-площадках в России

Москва11 авг Вести.Сильнодействующее вещество сибутрамин, которое может вызвать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем, нашли в биологически активных добавках (БАД) для похудения, продающихся на интернет-площадках в России.

Об этом сообщают "Известия".

В публикации отмечается, что на российских торговых площадках продается множество БАДов для похудения, которые содержат сильнодействующее вещество сибутрамин. Оно способно вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем.

Как сообщают "Известия", препараты продаются под видом продукции американских и европейских брендов, на деле же их поставки в Россию организованы через сеть казахстанских продавцов.

Редакция приобрела четыре популярных средства для похудения ... Исследования, проведенные двумя независимыми лабораториями, показали, что во всех препаратах содержится сибутрамин говорится в публикации

Ранее врач высшей категории Кристина Галиченко в беседе с ИС "Вести" предупредила, что употребление нелегальных БАДов может нанести непоправимый вред здоровью. Они могут вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, с желудочно-кишечным трактом, спровоцировать боль в мышцах и суставах. К тому же компоненты, влияющие на нервную систему, способны вызвать нервозность, тревожность, бессонницу, добавила Галиченко.

В июле этого года почти 30 тысяч интернет-магазинов с запрещенными БАД заблокировали в России по инициативе Роспотребнадзора. Эксперты рекомендовали гражданам покупать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов у продавца.