Москва3 авг Вести.Врач высшей категории Кристина Галиченко в интервью ИС "Вести" рассказала, какой урон здоровью могут нанести нелегальные биологические активные добавки (БАД).

Последствия зависят от того, что спрятали в добавку. Это могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, с желудочно-кишечным трактом, боль в мышцах, суставах. Компоненты, влияющие на нервную систему, способны вызвать нервозность, тревожность, бессонницу отметила медик

Почти 30 тысяч интернет-магазинов с запрещенными БАД заблокировали в России по инициативе Роспотребнадзора. Эксперты настоятельно рекомендовали гражданам приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов у продавца.