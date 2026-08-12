Москва12 авг Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в надзорные органы с просьбой провести проверку продажи на маркетплейсах подозрительных БАДов, обещающих эффект похудения. Об этом она рассказала в своем канале в мессенджере MAX.

Лантратова сообщила, что узнала о подобных препаратах из публикаций в СМИ. Так, ранее стало известно, что на онлайн-площадках продаются кустарные БАДы, в составе которых в большом количестве содержится опасное для здоровья вещество, вызывающее нарушения психики и сбои в работе сердца.

Направила официальное обращение в надзорные органы с просьбой провести тщательную проверку торговых площадок, распространяющих данные препараты, заблокировать карточки опасных товаров и принять меры реагирования поделилась Лантратова

Она также отметила, что главными покупателями подобных таблеток являются молодые девушки. Их производители завлекают "обещаниями быстрой стройности и натурального состава".