Врач спрогнозировал рост спроса на препараты для похудения в ближайшие 5 лет Врач Ершов: пик популярности препаратов для похудения произойдет в течение 5 лет

Москва24 июн Вести.Россияне стали все чаще покупать препараты для похудения, причем без назначения врача. Пик популярности этого тренда придется на ближайшие пять лет, рассказал доктор медицинских наук Антон Ершов в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, более чем в два раза увеличился рынок препаратов для похудения и спрос на них россиян.

Пик будет в ближайшие пять лет только достигнут. Люди боятся, поэтому сейчас пика у нас и нет. Потихоньку будет все больше людей, желающих похудеть с помощью препаратов. Многие боится именно уколов. Сейчас появились уже таблетки, а не уколы… И потихоньку люди будут видеть, что ничего страшного в этом нет рассказал Ершов

Он подчеркнул, что главный риск в том, что люди занимаются самолечением, осложнения от которого будут видны в перспективе трех-пяти лет.

Может пострадать репродуктивная, сердечно-сосудистая системы, могут развиться различные образования, страдает зрение в том числе уточнил доктор медицинских наук

Если человек решил похудеть, то в первую очередь ему нужно обратиться не к нутрициологу или диетологу, а к эндокринологу, отметил эксперт.