Москва12 авг Вести.Сокращение потребления хлеба в России положительно скажется на здоровье граждан. Об этом рассказал в разговоре с РИА Новости врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач заявил, что этот продукт богат углеводами и крахмалом, что способствует набору веса и приводит к резким скачкам сахара и инсулина.

В обычном хлебе содержится много углеводов, которые сами по себе не полезны. И даже хорошо, что мы хлеб меньше едим, потому что меньше будем страдать от лишнего веса. И это положительная динамика для здоровья. Это действительно поможет сказал Кондрахин

При этом Кондрахин уточнил, что хлеб, обогащенный отрубями или злаками, обладает профилактическими свойствами от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такой продукт также способствует общему улучшению состояния организма. Для замены свежего хлеба в рационе врач предложил употреблять в пищу сухари или подсушенный хлеб.

Согласно данным статистики, которые изучило агентство, потребление хлеба в 2025 году россиянами снизилось в 1,8 раза по сравнению с показателем 2006 года. Сейчас потребление находится на рекордно низкой отметке - 35 килограммов в среднем на человека в год.