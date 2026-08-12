Россияне стали есть меньше хлеба РИА Новости: потребление хлеба в России снизилось в 1,8 раза

Москва12 авг Вести.Потребление хлеба в России в 2025 году достигло минимального уровня с 2006 года и составило в среднем 34,8 кг на человека. За почти 20 лет показатель снизился в 1,8 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

В прошлом году на одного россиянина в среднем приходилось 23,7 кг пшеничного хлеба и 11,1 кг ржаного и других видов. Для сравнения, в 2006 году потребление составляло 62,2 кг на человека, в том числе 42,3 кг пшеничного и 19,9 кг остальных видов хлеба.

За тот же период потребление муки сократилось на четверть – до 13 кг на человека в год.

При этом россияне стали больше употреблять хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. В 2025 году на человека приходилось 4,7 кг хлебобулочных изделий против 4,2 кг в 2006 году, а потребление мучных кондитерских изделий выросло с 13 до 14,2 кг.

Статистика не учитывает продукты, которые россияне употребляли вне дома, в том числе в столовых, школах, детских садах, кафе и ресторанах.

Ранее исследование показало, что россияне стали есть больше мяса. Потребление мясных продуктов превысило 100 кг в среднем на человека в год.