Центнер на человека в год: что стоит за российским "мясным рекордом" Эксперты рассказали, что стоит за рекордом потребления мяса в России

Москва10 авг Вести.Недавно россияне установили рекорд по потреблению мяса. Исторический максимум установлен по итогам 2025 года: 100,7 килограмма на человека. При том, что рекомендованная норма, установленная Минздравом РФ — 73 килограмма мяса на человека в год. МК. RU узнал, почему ежегодные "мясные рекорды" становятся практически нормой.

Потребление мяса в России в последние годы резко выросло. Это хороший признак, особенно с учетом того, что по свинине и курятине мы полностью обеспечиваем потребности внутреннего рынка, не зависим от импортных поставок считает Александр Корбут аграрный аналитик

Однако нужно признать, что в нынешнем году ситуация с производством мяса ухудшилась. Это демонстрируют и цифры. По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2026 года, впервые за несколько лет, производство всех видов мяса в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,5 %.

Для сельского хозяйства это большое снижение. Например, производство птицы снизилось на 100 тысяч тонн. Кроме того, год к году у нас сокращается поголовье крупного рогатого скота, в среднем на 700 тысяч голов. Как говорится, корова языком слизала говорит Корбут

Ситуация объясняется объективными факторами, считает эксперт. Сказывается политика регулятора, который постоянно призывает крестьян не повышать цены. Однако увеличение производства обеспечивалось за счет наращивания задолженности. В результате чего рентабельность производства в животноводстве значительно сократилась.

В таком случае производители сокращают объемы выпуска. Проще говоря, забивают скот. Процесс этот стимулируют и низкие цены на молоко – особенно в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Словом, оснований для роста производства я пока не вижу. Доходы населения растут не так быстро, как затраты производителей. А они перекладываются на первичное звено, то есть, на аграриев и на покупателей объясняет аналитик

Кандидат экономических наук, ведущий программы "Сельский час" Игорь Абакумов в снижении показателей видит монополизацию мясной отрасли.

Никто не спорит, что крупные хозяйства имеют большие экономические преимущества по сравнению с мелкими. Но есть у них и серьезный недостаток, их невозможно защитить от внешних нападений. Отсюда во многом и снижение производственных показателей поясняет Абакумов

Необходимо рассредоточивать сельхозпроизводство. Сейчас в отрасли готовится масштабный проект по созданию сети мелких откормочных хозяйств по производству говядины. Россия может весь мир завалить говядиной, у нас все для этого имеется. И климат благоприятный, и вода, и пастбища. Все, что севернее Краснодара и Поволжья может войти в зону таких "откормочников".

Однако пока ставка делается на крупные агрохолдинги. А они не всегда оправдывают ожидания властей и покупателей.