Исследование: россияне стали есть много мяса Потребление мяса в России впервые превысило 100 кг на человека в год

Москва9 авг Вести.Жители России стали больше добавлять в свой рацион мяса и мясных продуктов. Так, их потребление в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 кг в среднем на человека в год. Об этом свидетельствует данные статистики, которые изучило РИА Новости.

В 2025 году россияне в среднем за год потребляли 100,7 килограмма мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) против 99,9 килограмма в 2024 году говорится в информации

Согласно статистическим данным, выросло потребление в пищу мяса птицы, до 26,4 кг на человека в год. А употребление говядины и телятины практически не изменилось. Также на уровне 2024 года осталось потребление в пищу колбас — в среднем 10,5 кг в год.

Между с тем немного снизилось потребление свинины, до 17,1 кг с 17,4 кг в 2024 году, а также сосисок и сарделек, до 5,2 кг в среднем на человека в год.

Кроме того, эксперты считают, что продукция, которая имитирует по вкусу и запаху мясо не может заменить животный белок. В связи с этим в России интерес к так называемому растительному мясу снижается.