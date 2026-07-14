Все больше отелей и ресторанов в России пускают клиентов с домашними питомцами А России растет количество отелей и ресторанов для клиентов с кошками и собаками

Москва14 июл Вести.Сегодня россияне являются счастливыми обладателями 75 млн кошек и 70 млн собак. В нашей стране четвертая в мире по размеру собачья популяция. Только за последний год количество так называемых pet-friendly отелей, ресторанов и кафе выросло в России на 50%, гласит исследование Центра изучения питания и благополучия животных. Примерно 30% россиян берут питомцев с собой в путешествия, а 22% — в заведения общепита. МК.RU выяснил подробности таких кардинальных изменений.

Питомцы в ресторанах или отелях уже норма. Согласно Всероссийской переписи домашних животных, собаки и кошки есть у половины россиян. При этом все больше людей воспринимает их как полноценных членов семьи и друзей. Неудивительно, что хозяева не хотят расставаться со своими любимцами считает доктор ветеринарных наук, эксперт НИЦ изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко

Но что думают о присутствии кошек и собак в общественных местах люди, не имеющие питомцев? Их социологи опросили отдельно. 59% боятся, что рестораны не приспособлены для посещения животных; 56% — что от животных будет грязь, пыль или шерсть; 39% переживают за аллергиков; 33% боятся запаха от животных, 26% — что животное укусит, а еще 17% переживают, что для самого питомца это стресс.

Опрос рестораторов также выявил любопытные тенденции. Например, оказалось, что проявлять дружелюбие к животным выгодно - средний чек в pet-friendly заведениях выше. В то же время у некоторых рестораторов есть опасения возникновения конфликтных ситуаций, а также боязнь отпугнуть некоторых потребителей.

Как показывает практика, отели более лояльны к владельцам кошек и собак, чем рестораны. сегодня мы видим, что почти все пятизвездочные отели, как и рестораны с мишленовскими звездами в стране, pet-friendly продолжает Марианна Онуфриенко

В Москве, в городах Золотого и Серебряного колец уже более 50% отелей pet-friendly. Несмотря на южных направлениях найти номер в pet-friendly отеле по-прежнему непросто. Например, Краснодарский край запрещает появляться с животными на пляжах и заходить с ними в магазины и общественные места. Москва наиболее pet-friendly регион, говорят эксперты.

В 2025 году в стране появился первый стандарт "Путешествия с питомцами", а сейчас ведется разработка ГОСТа, который позволит сертифицировать больше отелей и расширит стандарт до сферы общественного питания. Одними отелями и ресторанами культура pet-friendly не ограничивается. Некоторые авиакомпании стали выделять кошкам и собакам места в салоне — правда, только у окошка и по полной стоимости. Вдоль трасс стали делать остановки с туалетом для собак — для путешественников с животными. В поездах предлагаются капсулы для животных.