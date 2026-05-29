Москва29 мая Вести.Толпы курьеров в жилых комплексах вызывают раздражение у 25% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса девелоперской компании "Текта Групп", которые изучил ТАСС. В исследовании, проведенном на платформе VK, приняли участие более 3 тыс. жителей разных городов России.

Главным источником дискомфорта респонденты назвали посторонние автомобили во дворах — 62%. Случайные прохожие беспокоят каждого второго (50%), шум соседей — 44%. Блогеры, снимающие контент на территории ЖК, мешают 37% опрошенных, а толпы курьеров — 25%.

Приватность оказалась важным критерием при выборе жилья для 81% участников, причем 19% считают ее ключевым фактором. Ограничение доступа посторонних в дом принципиально важно для 75% респондентов; остальные назвали эту характеристику желательной, но не обязательной. Закрытый двор только для жителей также пользуется высоким спросом: 69% считают его очень важным, 31% — хорошим дополнением.

При этом 75% опрошенных готовы доплачивать за повышенную приватность. Из них 44% согласны на надбавку до 10% от стоимости квартиры, а 31% — на 10–20%. Не готовы платить за приватность дополнительно только четверть респондентов.