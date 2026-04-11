Москва11 апр Вести.По результатам всероссийского онлайн-голосования "Собака или кошка" большинство россиян выбрали кошек - за них отдали голоса 57% участников. 43% проголосовали за собак. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения "Дай лапу" ТАСС.

В День домашних животных, 11 апреля, общественное движение "Дай лапу" объявило итоги всероссийского онлайн-голосования, которое проходило с 10 марта по 10 апреля. В опросе приняли участие тысячи жителей России.

Как рассказала основатель движения Александра Нуриева, цель проекта - выяснить, насколько россияне готовы завести питомца. Участники не только выбирали между кошкой и собакой, но и проходили специальный тест.

Мы запустили это голосование не для того, чтобы выяснить, кого любят больше. Мы хотели поймать человека в момент интереса и дать ему важный вопрос: а готов ли я? Потому что 98% бездомных животных - это следствие решений, принятых без нужной информации отметила она

В пресс-службе сообщили, что каждый месяц до 40 тысяч человек ищут в интернете фразы "хочу кота" и "хочу собаку". В связи с этим сообщество разработало два специальных ресурса, где собрана полезная информация и тесты, позволяющие оценить готовность к появлению питомца.

