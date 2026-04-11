Москва11 апр Вести.Одинокие женщины продлевают свою жизнь с помощью кошек. Об этом заявил народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости.

Кошки продлевают жизнь. Кошечки обычно живут у бабушек, потому что они тянутся к одинокому человеку, чувствуют и спасают его, включая свою энергетическую силу пояснил он

Куклачев пояснил, что кошки являются своего рода "экстрасенсами", которые "пронизывают своими токами, забирают отрицательные эмоции и все то, что вредит человеку", и тем самым "продлевают жизнь".