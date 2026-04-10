Куклачев рассказал о спасении кошек из зоны специальной военной операции

Москва10 апр Вести.В зоне специальной военной операции (СВО) находится много кошек, их спасают российские военные и отправляют в Театр кошек, где животные становятся настоящими артистами.

Об этом рассказал основатель и художественный руководитель Театра кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости.

По словам дрессировщика, спасенные бойцами котята проходят адаптацию и становятся полноценными участниками сценических постановок.

Артист пояснил, что в районах непосредственного соприкосновения сторон наблюдается высокая концентрация кошек, присутствие которых обусловлено необходимостью борьбы с обилием грызунов.

Куклачев отметил, что бойцы СВО проявляют заботу о животных и передают котят в Москву, где из них воспитывают будущих звезд сцены.

По ловам руководителя театра, один из таких подопечных, недавно доставленный с передовой, уже совершил свой дебют перед широкой публикой. Куклачев подчеркнул, что между его коллективом и участниками боевых действий установилась прямая связь, а прием пушистых "новобранцев" стал формой поддержки российских военных.

Ранее Театр кошек Куклачева представил премьеру - "Кошки-звезды Донбасса" проекта "Кошкин дом". Главными героями стали три четвероногих артиста, чья судьба была омрачена войной, но им удалось вырваться из зоны боевых действий.