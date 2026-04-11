Москва11 апр Вести.Юрий Куклачев сообщил, что после перенесенного инфаркта смог восстановиться, чувствует себя прекрасно, а помогли ему в этом, в том числе, и кошки. Об этом народный артист РСФСР рассказал в интервью РИА Новости.

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев почувствовал себя плохо во время его юбилейного концерта в "Вегас Холле" 12 апреля 2024 года. Позднее он перенес обширный инфаркт, а во время операции у него произошла остановка сердца. Но врачи смогли спасти артиста.

Чувствую себя прекрасно. У нас уникальные врачи. Я счастлив, что в нашей стране простой дежурный врач может сделать операции через маленькую дырочку, которые во всем мире признают как уникальное явление отметил Юрий Куклачев, поблагодарив медиков за их профессионализм

Также артист рассказал, что во время восстановления разработал специальную систему дыхания, с помощью которой у него получилось нормализовать давление.

Помощь в восстановлении дрессировщику оказали и его любимые кошки. По словам Куклачева, через 4 месяца после инфаркта врач при плановом обследовании удивился, что при таком обширном инфаркте на сердце не осталось шва.

Доктор спросил меня, какие лекарства я принимаю. … Я сказал ему, что меня вылечили кошки поделился Юрий Куклачев

Дрессировщик также отметил, что пока он находился в больнице, животные очень переживали и даже отказывались есть.