Москва31 мая Вести.Способность к биолюминесценции помогает светлячкам привлекать особей противоположного пола. Однако на этот "сигнал" могут откликнуться насекомые и других видов, рассказал ИС "Вести" старший преподаватель кафедры энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель Московского отделения Русского энтомологического общества Петр Петров.

По его словам, такая особенность характерна для самок.

Самки светятся у большинства видов, привлекая самцов. Свечение самца может отчасти помогать, во-первых, другим самцам увидеть, что здесь уже образовалась пара, во-вторых, - самке увидеть, что к ней приближается самец. Хотя есть самки, которые привлекают чужих самцов, другого вида. Их называют "роковыми женщинами" [Photuris] В Северной Америке есть такой род светлячков, у которых самки светятся так, что они привлекают самцов другого вида, даже другого рода, а затем съедают их

Он отметил, что способность к свечению изначально появилась у личинок. Биолюминесценция служила предупреждением для хищников о том, что личинки ядовиты или несъедобны. Кроме того, свечение помогало самкам светлячков видеть, где уже отложены яйца, и выбирать для своего потомства места с достаточным количеством пищи.