Москва10 апр Вести.Пользователи соцсетей и участники конференции ВТБ Data Fusion 2026 выбрали имя третьему котенку дальневосточного леопарда в семье кошки Герды. Об этом сообщили в ВТБ.

Уточняется, что в финальном голосовании участвовали 4,2 тысячи человек.

Выбор имени для каждого котенка из семьи дальневосточных леопардов – это один из способов привлечь внимание к самым редким большим диким кошкам планеты, которые обитают в Приморье. Имя Фьюжн означает слияние, объединение и очень подходит котенку приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой

Директор нацпарка "Земля леопардов" Виктор Бардюк отметил, что вместе с ВТБ парк может не только защищать редчайших кошек, но и делиться этим со всей Россией через традицию давать им имена.