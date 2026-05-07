Москва7 мая Вести.Очевидцы засняли на видео дальневосточного леопарда, перебегавшего дорогу в китайской провинции Цзилинь. Кадры опубликовал нацпарк “Земля леопарда”.

Ученые заповедника установили, что этот леопард ранее не регистрировался в России и, по всей видимости, постоянно обитает на территории Китая. Этот случай свидетельствует о том, что восстановленная в Приморье популяция продолжает расселяться.

На опубликованных кадрах леопард поднимается по скалистому склону у дороги. При встрече животное вело себя осторожно и, заметив присутствие людей, немедленно попыталось скрыться. Однако сам выход на оживленную трассу указывает на серьезную проблему.

Угроза ДТП остается одним из серьезных рисков для редких кошек как в России, так и в Китае. Это подчеркивает необходимость строительства экодуков и безопасных переходов для диких животных в приграничных районах подчеркнули ученые “Земли леопарда”

Дальневосточный леопард — один из самых редких крупных кошачьих в мире. Хищники обитают только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей также были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции находится в национальном парке “Земля леопарда” в Приморье. По последним данным, численность вида в России превышает 120 особей.

Ранее директор нацпарка Виктор Бардюк рассказал о принципе расселения крупных кошек в Приморском крае.