В Новосибирском зоопарке родились трое детенышей дальневосточного леопарда Трое детенышей дальневосточного леопарда родились в зоопарке Новосибирска

Москва21 мая Вести.В Новосибирском зоопарке имени Шило родились трое детенышей краснокнижного дальневосточного леопарда. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Отмечается, что родителями стали хищники Хилари и Дава. Котята появились на свет 20 апреля, и все это время мать скрывала малышей от посторонних глаз.

Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие рассказала сотрудница зоопарка Юлия Коновалова

Маленькие хищники уже прошли тщательный ветеринарный осмотр. Специалисты провели чипирование животных и дегельминтизацию. Также установлен пол детенышей – это двое самцов и одна самка, добавили в зоопарке.