Москва14 июл Вести.Рост цен на говядину в России и мире связан с сокращением поголовья мясных пород скота из-за природных катаклизмов в ведущих странах-производителях и одновременным ростом спроса на качественный продукт. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

Эксперт сообщил, что рост цен на говядину – это мировой тренд. При этом он отметил, что в странах с развитым мясным скотоводством рост цен менее заметен.

Во всем мире говядина растет в цене. Это тренд мировой. Вопрос скорости роста цен в разных точках в зависимости от базы. Там, где мясное скотоводство развито, эта цена небольшая, там, где мясное скотоводство, как у нас, является крайне в зачаточном положении, цена растет. Более того, растет не просто цена, растет массовое потребление говядины. И одновременно за последние 7 лет Америка, Австралия, ряд других стран из-за природных катаклизмов существенно сократили свое поголовье. То есть на планете стало объективно меньше животных мясных пород, и одновременно потребление и спрос на качественный продукт вырос заявил Костюк

Ранее сообщалось, что средняя стоимость говядины в России на 1 июля составила 744,9 рубля за 1 килограмм, что на 15,58% больше по сравнению с показателями, зафиксированными в прошлом году.