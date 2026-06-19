Москва19 июн Вести.Рост цен на бензин и ущерб собственному сельскому хозяйству являются основными факторами роста цен. Об этом ИС "Вести" рассказал главный экономист ВЭБ.РФ, член РСМД Андрей Клепач.

Во-первых, цены на бензин, которые как бы мы их не издерживали административно, начали расти и будут повышаться в силу проблем. Ну, это не рыночные факторы, понятно. Но и поэтому … бороться с повышением процентных ставок бессмысленно. Надо скорее думать, как организовать доставку бензина, предложение для этого как раз. Деньги были бы не лишние. Во-вторых, продовольствие, которое было на складах, и дешевый импорт, если только им не убивать своего сельского хозяйства, … он будет все-таки ослабевать первоначально новый урожай и овощная продукция будут дороже